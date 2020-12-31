Тегеран, , 09:46 — REGNUM 30 декабря пресс-секретарь министерства энергетики Ирака объявил, что Иран увеличит объем экспорта своего газа в эту страну до прежнего уровня в 50 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иран возобновит нормальные поставки газа в Ирак после достижения соглашения с Ираком по неоплаченным счетам», — отметил представитель министерства энергетики Ирака.

Ранее государственная газовая компания Ирана заявила, что сократила поставки в соседний Ирак из-за задолженности в размере более 6 миллиардов долларов. Министерство энергетики Ирака отметило, что эти сокращения ставят Багдад и другие города под угрозу серьезной нехватки электроэнергии.

В ходе встречи между министром энергетики Ирана Резой Ардаканяном, находящимся с визитом в Багдаде, и иракским коллегойМаджидом Махди была достигнута договоренность о возобновлении нормальных поставок газа.

Министр энергетики Ирана также встретился с премьер-министромМустафой Аль-Кадими и передал обещание иранского правительства срочно возобновить прокачку газа, которая была недавно сокращена из-за технических проблем.