Тегеран, , 15:17 — REGNUM Экспорт ненефтяных товаров из центральной иранской провинции Маркази достиг 1284 тонн на сумму 619 миллионов долларов за девять календарных месяцев текущего иранского года, заявил иранский высокопоставленный чиновник Асгар Джафари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 декабря.

По словам Джафари, провинциального депутата организации содействия торговле Ирана, основной экспорт провинции Маркази включал алюминиевые слитки, минеральную воду, химикаты, стекло, литейные изделия, полиэфирные волокна, ребристую арматуру, цветы и растения, полиэтилен и молочные продукты.

Он отметил, что Ирак, Афганистан, Пакистан и Турция были главными направлениями экспорта иранской провинции в течение девятимесячного периода. Иранский представитель подчеркнул, что центральная иранская провинция планирует достичь экспортной цели в размере 999 миллионов долларов к концу текущего финансового года (20 марта 2021 года).

Джафари также сообщил, что за тот же период через таможню провинции было ввезено в общей сложности 107 000 тонн товаров на сумму 284 миллиона долларов, которые в основном включали сырье, оборудование и технику для производственных линий.

Провинция Маркази, состоящая из 12 округов и насчитывающая 1,41 миллиона человек, является одним из крупнейших промышленных и сельскохозяйственных центров Ирана.