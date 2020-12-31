Тегеран, , 17:12 — REGNUM 30 декабря министр энергетики ИранаРеза Ардаканян заявил, что в ближайшие дни в Ираке будет открыт банковский счет в евро, что позволит Багдаду погасить свои долги перед Ираном по закупкам электроэнергии и природного газа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в кулуарах еженедельного заседания кабинета министров, Ардаканян заявил, что все долги Ирака перед Ираном будут переведены в евро и депонированы на иранский банковский счет. «Таким образом, мы обойдём санкции США, при этом счет может быть использован для обеспечения страны лекарствами и товарами первой необходимости», — сказал Ардаканян.

Отметив, что выплата в размере 700 миллионов долларов долгов практически завершена, он подчеркнул, что этот же счет может быть использован для погашения долгов Ирака перед иранским частным сектором.

Министр энергетики Ирана Ардаканян совершил визит в Багдад, где его встретил министр энергетики ИракаМаджид Махди Хантуш. Это был его второй визит в Багдад в текущем иранском году.