Москва, , 21:56 — REGNUM Объём ВВП России в 2019 году вырос на 2%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее. Об этом сообщает 30 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Оценка роста ВВП в 2018 году также улучшена — с прежних 2,5% до 2,8%.

Согласно данным Росстата, в абсолютных величинах ВВП в 2019 году составил 109,193 трлн рублей, в 2018 году — 103,862 трлн рублей.

В ведомстве пояснили, что уточнение оценок ВВП «связано с получением годовых данных за 2019 год по итогам федеральных статистических наблюдений, а также детальной информации из отчёта об исполнении бюджетов».

Напомним, согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года объём ВВП России сократится на 3,8%, а в 2021 году ожидается рост показателя на 3,3%.

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