Лондон, , 21:42 — REGNUM Мировые цены на нефть 30 декабря держатся на завоеванных ранее «психологических» отметках — Brent остается выше $51, WTI выше $48 за баррель.

К настоящему моменту мартовские фьючерсы Brent выросли в цене на девять центов (0,18%), до $51,32 за баррель. Февральские фьючерсы WTI подорожали на восемь центов (0,17%), до $48,08 за баррель.

Нефтяным котировкам помогают ослабление доллара, а также общее оживление мировой экономики после старта массовой вакцинации от COVID-19 во многих странах мира.

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