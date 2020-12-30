Бишкек, , 21:05 — REGNUM «Сейчас говорят, что это «фантазия Балбака». Если не хватает мозгов, сиди дома, пей чай и не вмешивайся», — заявил на пресс-конференции и. о. мэра столицы Киргизии Балбак Тулобаев, комментируя критику по поводу идеи о строительстве в Бишкеке монорельса.

По словам исполняющего обязанности главы муниципалитета, в городе уже имеются две «дороги» для монорельса — реки Ала-Арча и Аламедин.

«Уже почти всё готово. Не придется выкупать земельные участки и что-то копать. Достаточно будет установить бетонные столбы и на них можно уложить монорельс», — подчеркнул он.

Также и. о. столичного градоначальника выразил мнение, что строительство монорельса в Бишкеке обойдется дешевле, чем в других городах мира.

«Это проект будущего, мы должны его сделать. А впоследствии провести монорельс даже до Каракола», — подытожил Тулобаев.