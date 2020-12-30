Ульяновск, , 19:43 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году около 1 тыс. семей дольщиков получили жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сегодня, 30 декабря, ключи от новых квартир выданы дольщикам дома № 66 по улице Камышинская в микрорайоне Юго-Западный. Возведение дома было приостановлено в сентябре 2018 года, строительство возобновилось в 2020 году. В этом же году он был введён в эксплуатацию.

Всего в 2020 году в регионе достроено и сдано в эксплуатацию восемь проблемных объектов, что позволило обеспечить жильём около 1 тыс. семей. На решение проблем дольщиков и завершение строительства долгостроев из областного бюджета направлено 250 млн рублей.

В 2021 году на эти цели предусмотрено более 400 млн рублей, из них половина средств будет направлена на достройку домов застройщиков-банкротов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске по каждому объекту долевого строительства сформируют группу контроля для эффективного расходования выделенных средств. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ранее заявлял, что в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков.