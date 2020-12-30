Москва, , 19:23 — REGNUM ВВП России в III квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом выражении. Такие данные 30 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Объём ВВП России за III квартал 2020 года составил в текущих ценах 27 трлн 941,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2019 года составил 96,6%, относительно II квартала 2020 года — 113%», — говорится в сообщении.

Напомним, первоначально Росстат оценил снижение ВВП России в III квартале в 3,6% в годовом выражении. Позднее ведомство скорректировало свою оценку до 3,4%, объяснив это «актуализацией первичной статистической отчётности предприятий, а также получением от Банка России оценок банковского сектора».

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП России сократится на 3,8%, а в 2021 году ожидается рост показателя на 3,3%.

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