Рим, , 19:22 — REGNUM Основную часть средств, полученных из «восстановительного фонда» ЕС, власти Италии намерены потратить на «зеленую экономику» и цифровизацию, сообщили в правительстве в среду, 30 декабря.

Так, на «зеленую революцию» предполагается потратить 74,3 млрд евро, на цифровизацию и инновации — 48,7 млрд евро.

На развитие инфраструктуры должно быть выделено 27,7 млрд евро, науку и образование — 19,2 млрд евро, «обеспечение равенства полов» и «выравнивание регионов» — 17,7 млрд евро, на медицину — 9 млрд евро.

Проект правительства еще не утвержден парламентом страны.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.