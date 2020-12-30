Подгорица, , 19:21 — REGNUM Правительство Черногории начнет процесс создания новой авиакомпании 31 декабря 2020 года, сообщил министр капитальных вложений Младен Боянич.

При этом он сообщил, что попытается удержать авиакомпанию Montenegro Airlines (MA), которую решили ликвидировать, на наиболее важных маршрутах как минимум еще на 30−60 дней.

«Статус не определен, мы хотим сохранить MA только до создания новой компании. Наша позиция ясна, что нам нужна новая компания. Черногория — туристическая страна, и у нас должна быть национальная авиакомпания. Как скоро мы начнем с создания новой авиакомпании? На все уйдет шесть-девять месяцев, думаю, мы сделаем это раньше. Мы направили официальное письмо в Европейскую Комиссию, чтобы помочь нам в этом процессе. Также мы планируем взять на себя определенную часть персонала в новую компанию. Мы надеемся, что сделаем это в течение этого периода с помощью Европейской комиссии и некоторых крупных европейских авиакомпаний», — сказал Боянич в передаче Reflector на TV Vijesti.

Министр даже назвал имя новой авиакомпании — «To Montenegro».