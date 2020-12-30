Рим, , 19:11 — REGNUM В период с января по сентябрь 2020 года количество иностранных туристов в Италии снизилось на 68,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в среду, 30 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Посещаемость крупнейших городов страны за тот же период снизилась на 73,2%. Разница объясняется тем, что в крупные города Италии чаще ездят иностранные, а не местные туристы.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.