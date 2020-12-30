Подгорица, , 19:00 — REGNUM Согласно предварительным данным черногорского статистического ведомства Monstat, валовой внутренний продукт (ВВП) Черногории упал на 26,9% в третьем квартале 2020 года.

По предварительным подсчетам, ВВП в третьем квартале составил 1,21 миллиарда евро, тогда как за аналогичный период прошлого года — 1,65 миллиарда евро.

Средний показателя экономического спад в странах Европейского Союза составил 4,2 процента.Согласно отчету, экономический рост среди европейских стран зафиксировали только Ирландия, Турция, Люксембург и Литва.Из соседних стран экономика Сербии упала на 1,4 процента, Словения — на 2,6 процента, Северная Македония — на 3,3 процента, Албания — на 3,5 процента и Хорватия — на 10 процентов.