Кемерово, , 18:52 — REGNUM В Кузбассе вынесен приговор по уголовному делу об обмане дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

«Центральный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу об обмане 181 дольщика. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что с марта 2012 года по декабрь 2016 года обвиняемый, являясь соучредителем и директором ООО «Тибет СВ», с использованием служебного положения похитил вверенные ему денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома».

Уточняется, что потерпевшими по делу признан 181 человек, ущерб составил более 180 млн руб. Застройщика приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей.