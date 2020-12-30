Новосибирск, , 18:32 — REGNUM Готовность четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске превысила 20%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

"Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, реализация проекта не была приостановлена. Генеральный подрядчик Производственная фирма «ВИС» (строительный дивизион Группы «ВИС») нарастил и сохранил высокие темпы строительства. К концу года общая готовность объекта превышает 20%», — уточнили в организации. Выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, смонтировано тело десяти опор, ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролётных строений. На основном ходе автомобильной трассы заменено более 100 тысяч куб. м непригодного грунта, устроена насыпь земляного полотна, подготовлена площадка под строительство тоннельного путепровода под путями Транссибирской магистрали.

В 2021 году планируется в полном конструктиве собрать и надвинуть около 440 п. м. металлоконструкций мостового перехода над рекой, довести до 62% готовности сборку и бетонирование пилона, начать укладку дорожной одежды на автомобильных подходах к мосту.