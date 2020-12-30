Новосибирск, , 18:17 — REGNUM Совет директоров новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» на заседании сегодня, 30 декабря, принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Игоря Чапаева. На этом посту его сменит Гуго Дейс, сообщает «Континент Сибирь».

Уточняется, что за досрочное прекращение полномочий Чапаева проголосовали все семеро членов совета. Также единогласно был утверждён Дейс.

К работе на новом посту Гуго Дейс приступит с 31 декабря.

Отметим, что Игорь Чапаев возглавил «НЭВЗ-Союз» в сентябре 2019 года.

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