Женева, Швейцария, , 18:14 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в видеообращении 30 декабря призвал богатые страны поддержать инициативу COVAX по вакцинированию в бедных странах.

«Это задача, которую мы должны решить в новом году» , — заявил глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебреисус обратился с просьбой собрать $4 млрд на покупку вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX.

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