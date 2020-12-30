Тюмень, , 18:07 — REGNUM В Тюменской области для реконструкции участка трассы Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» изымут 73 участка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости (жилые дома, магазины, торговый центр) будут изыматься для государственных нужд в рамках проведения дорожных работ на участке с 17,2-го по 28,7-й км на отрезке от посёлка Боровский до посёлка Винзили. Изъятию подлежат 73 участка, соответствующие соглашения с собственниками заключат в третьем квартале 2021 года.

Отмечается, что вышеуказанный участок федеральной трассы строится с ноября 2020 года. По контракту, реконструкция должна завершиться до 31 декабря 2024 года. Она подразумевает устройство четырехполосной проезжей части, моста через реку Пышма, надземных пешеходных переходов и другое.