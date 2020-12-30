Москва, , 17:53 — REGNUM Введение в России налога на процентный доход по вкладам усилило переориентацию граждан на иные варианты накоплений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

«Введение налога на процентный доход по вкладам усилило переориентацию граждан на иные варианты накоплений. Играет свою роль и отсутствие интереса ведущих банков к активам в валюте из-за их низкой доходности. Значит, банки и не стремятся привлекать валютные депозиты, сводя ставки по ним практически до нуля или даже предлагая только счета, а не вклады, где доход обеспечен только ростом котировок. Думаю, что и в течение 2021 года эта тенденция сохранится», — сказала Дворецкая.

По ее словам, риски зависят от будущей устойчивости рубля по отношению к ведущим мировым валютам.

«Восстановление экономики, стабилизация ситуации с коронавирусом, сохранение благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры объективно работают на укрепление рубля и рост рублевых сбережений, — сказала Дворецкая. — Однако в случае ухудшения ситуации более предпочтительным является накопление в иностранной валюте в банках с хорошим рейтингом и достойной репутацией как дополнение к рублевым вложениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что политика Европейского центрального банка и ФРС США направлена на то, чтобы выдавить сбережения населения из банков и заставить их более активно инвестировать.