Москва, , 17:52 — REGNUM Около 60% жителей РФ допускают возможность разнообразить свои накопления, инвестируя в драгоценные металлы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

«Пока золото находится на шестом месте среди предпочтений розничных инвесторов после сберегательных депозитов, иностранной валюты, недвижимости, страхования жизни и криптовалют, — сказал Дворецкая. — Тем не менее гипотетически около 60% жителей РФ допускают возможность разнообразить свои накопления, инвестируя в драгоценные металлы. Во всяком случае, у жителей крупных городов, более обеспеченных и более финансово грамотных, это реализуется на практике. Вариантами являются традиционные направления: покупка слитков, памятных и инвестиционных монет, открытие обезличенных металлических счетов».

Как уточнила Дворецкая, ограничением оказывается отсутствие страхования этих вложений, подобно депозитам.

«С 2021 года можно покупать золото через брокерские индивидуальные инвестиционные счета, что разнообразит возможности вложений. Рискованность остается в силу колебаний цен на золото, поэтому доля золота в портфеле разумного инвестора может быть на уровне 10−15%», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая объяснила, будут ли российские банки снова наращивать закупку золота.