Ростов-на-Дону, , 17:48 — REGNUM Ростовская область вошла в десятку регионов РФ с максимальным инвестиционным потенциалом. Список составило агентство RAEX по итогам 2020 года.

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«Несмотря на трудности 2020 года, инвестиционный климат Ростовской области сохранился довольно тёплым. Благодаря созданным условиям появляются новые производства и даже целые индустрии. Яркий пример — динамичное развитие ветроэнергетики — крайне перспективного и экологичного бизнеса», — отметила вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян.

ИА REGNUM напоминает, что Московская область оказалась лидером среди субъектов РФ по уровню благоприятности инвестиционного климата. В числе первых также Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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