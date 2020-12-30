Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM Готовность первой в Ростовской области инфекционной больницы достигла почти 80%. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев во время визита на объект 30 декабря.

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«Уже построены десять зданий и сооружений: лечебно-диагностический корпус на 200 коек, административный, дезинфекционный и лабораторный корпуса, корпус по обеззараживанию медотходов, хозяйственный корпус, кислородная газификационная станция и др. Идут отделочные работы. <…> В ближайшее время начнётся закупка оборудования. Задача — завершить всё в мае, решить вопросы с лицензированием и начать работу объекта в первом полугодии 2021 года», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что принять пациентов лечебное учреждение сможет в июне 2021 года. Об этом ранее сообщил донской губернатор. С января 2021 года начнутся работы по поставке оборудования для организации крупнейшего медицинского центра. На эти цели выделено 750 млн рублей. Общая стоимость больницы составляет порядка 2 млрд 657 млн рублей.

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