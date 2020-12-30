Новосибирск, , 17:41 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 22 по 28 декабря вырослипотребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,3%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Уточняется, что цены на остальные виды топлива остались без изменения.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,7 до 41,9 руб. за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,9 руб., марки АИ-98 от 48,7 до 54 руб., дизельное топливо от 49,3 до 53,05 руб. за 1 литр», — отметил региональный орган статистики.

Для сравнения, на соответствующей неделе 2019 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.