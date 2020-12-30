Москва, , 17:21 — REGNUM Если в России ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров, то есть риск, что потом ни один пенсионер не сможет получить новый кредит или микрозайм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу лидера фракции «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея Миронова.

«Пенсионеры в период пандемии оказались одними из самых защищенных слоев населения, — сказал Ордов. — Интересно было бы узнать у Миронова его анализ причин, приведших к необходимости такой защиты пенсионеров. Пенсии выплачивают своевременно и индексируют, а если речь идет о резком росте цен на лекарства и продукты питания, то мораторием эту проблему не решить, а можно лишь усугубить, так как после этого решения, вполне возможно, ни один пенсионер не сможет получить новый кредит и микрозайм».

Кроме того, как пояснил Ордов, хотелось бы понять, кто должен заплатить за этот мораторий.

«Если правительство и ЦБ РФ, то это вполне может оказаться эффективной и востребованной антикризисной мерой, а если кредитные учреждения, то негативные последствия для финансовой системы могут стать долгосрочными», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров.

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