Москва, , 17:03 — REGNUM Скорее всего, 2021 год станет годом укрепления доллара США, а это может негативно отразиться на котировках золота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что российские банки сокращают вложения в драгоценные металлы.

«Важно разделить монетарное и физическое золото. Это разные вещи и инструменты. Операции с монетарным золотом можно проводить регулярно, используя его в качестве спекулятивного актива, а вот физическое золото предусматривает долгосрочный характер инвестиций, — сказал Ордов. — Интерес к золоту в 2021 году может резко вырасти в случае отмены НДС по сделкам с физическим золотом, а остальное больше будет следствием спекулятивных и курсовых факторов. Скорее всего, 2021 год станет годом укрепления доллара США, а это может негативно отразиться на котировках золота, тем самым снизив интерес к операциям с ним».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков ранее заявил, что в России золото уже не может в полной мере считаться инструментом для страхования инфляционных рисков.

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