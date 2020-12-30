Москва, , 16:59 — REGNUM В 2020 году пандемия коронавируса положительно повлияла на мировые цены на зерно. Об этом 30 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

«В период пандемии не случилось сбоев с вывозом российского зерна на экспорт — логистические цепочки не были нарушены. Квота на вывоз, действие которой совпало с наиболее острым периодом первой волны пандемии, была полностью выбрана, — отметил Терновский. — При этом пандемия оказала положительное влияние на цены — страны стали более интенсивно формировать запасы для обеспечения населения в случае ухудшения ситуации. Спрос сместился в сторону товаров длительного хранения — к зерну и растительному маслу от мяса и молока, цены на которые практически не изменились или даже снизились».

По словам Терновского, для российских производителей зерна дополнительный эффект заключался и в том, что этот рост цен был не связан, как обычно, со снижением производства, а произошел на фоне почти рекордного урожая.

«В регионах юга России, где было снижение урожайности из-за весенней засухи, рост мировых цен позволил сократить потери», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские производители зерна могут придержать свои запасы, чтобы не платить экспортную пошлину, действующую до 30 июня 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт зерна из РФ может вырасти в первой половине 2021 года – прогноз