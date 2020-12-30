Пенза, , 16:12 — REGNUM Пензенское управление ФАС России возбуждено дело по признакам нарушения ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город» пунктов закона о защите конкуренции, которое выразилось в заключении и участии в соглашении, которое могло привести в поддержании цен на торгах. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В частности, по предварительным данным эти компании при участии в аукционах устранили между собой конкуренцию, что могло способствовать поддержанию цен на торгах. По итогам аукционов контракты на оказание услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования, были заключены на общую сумму в 4 млрд рублей.

Стоимость услуг компаний учтена в тарифе регионального оператора ООО «Управление благоустройства и очистки» на 2019, 2020−2023 годы на услуги по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года по итогам проверки в деятельности регионального оператора «Управление благоустройства и очистки» были выявлены нарушения графика вывоза мусора с контейнерных площадок в Октябрьском районе Пензы. Руководителю регоператора было внесено представление.