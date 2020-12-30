Ульяновск, , 16:01 — REGNUM В Ульяновской области полиция закупает два сборно-разборных модульных сооружения. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является управление Министерства внутренних дел России по Ульяновской области. Речь идёт о поставке и монтаже двух сборно-разборных модульных сооружений в рамках государственного оборонного заказа.

«В целях обеспечения государственной программы вооружения для нужд УМВД», — говорится в сообщении.

Уточняется, что головной исполнитель за свой счет разрабатывает и передает на согласование проектную документацию по сооружению, разделы: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Система электроснабжения», «Вентиляция», «Охранная сигнализация», «Пожарная сигнализация».

Начальная цена контракта составляет 20 млн рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Оборудование должно быть поставлено в Заволжский район Ульяновска и Тереньгульский район до 31 октября 2021 года.