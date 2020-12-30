Москва, , 16:00 — REGNUM На торгах в Европе 30 декабря баррель нефти марки Brent стоит $51,68 (+1,12%). Активность участников рынка остается низкой в преддверии новогодних праздников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Новостной фон скудный, поэтому нефтяной рынок получает поддержку от ослабления доллара США на валютном рынке. В ожидании принятия пакета помощи в Сенате у спекулянтов проснулся аппетит к риску.

В 18:30 по мск выйдет отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктам. Ожидается сокращение запасов за последнюю неделю на 2,583 млн баррелей.

В 21:00 по мск компания Baker Hughes опубликует отчет по активным буровым установкам. Сокращение запасов нефти и числа нефтяных буровых установок окажут покупателям поддержку.

Для покупателей можно выделить два целевых уровня: $52,00 и $52,66 за баррель Brent.

Повышение цены выше $52,00 станет хорошим знаком для покупателей. Сохраняется вероятность обновления максимума на $53,70 за баррель до конца 2020 года», — считает эксперт.

Читайте также: Аналитик дал прогноз цен на нефть в первом полугодии 2021 года