Чебоксары, , 15:39 — REGNUM В Чувашии выделено 5,5 млн рублей на новую разработку документации для строительства лыжероллерной трассы, проект которой ранее не прошёл государственной экспертизы. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» минспорта Чувашии. Победитель аукциона должен будет подготовить проектную документацию для строительства лыжероллерной трассы в Центре зимних видов спорта. Протяжённость трассы составит 3969 метров, она будет оснащена видеонаблюдением и освещением.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,5 млн рублей. Данные средства предусмотрены в виде субсидии в республиканском бюджете Чувашии.

«Лыже-биатлонная-роллерная трасса предназначена для проведения тренировочных занятий спортсменов различной квалификации, организации тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Чувашской Республики по лыжным гонкам и проведения соревнований по лыжным гонкам различных уровней, активного отдыха населения», — говорится в документации.

Проектная документация должна быть подготовлена до 1 апреля 2021 года. Трассу планируется построить в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года руководитель Чувашии Олег Николаев заявил, что проектная документация лыжероллерной трассы в Чебоксарах получили отрицательное заключение государственной экспертизы и отправлена на доработку. Трасса является частью биатлонного центра.

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