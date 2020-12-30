Москва, , 15:25 — REGNUM В России следует продолжить программу льготной ипотеки, но в скорректированном виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Во-первых, программу льгот по ипотеке необходимо продолжить, но в скорректированном виде. Объем поддержки спроса должен быть пропорционален объемам предложения. Во-вторых, будет правильно регулировать ипотечные ставки, исходя из ситуации в конкретном регионе, — сказала Школьная. — В-третьих, надеяться, что ипотека, включая льготную, решит все проблемы рынка, наивно, нужен комплекс мер. Никто не отменял необходимости развития конкуренции на рынке девелопмента жилья, снижения стоимости «входного билета» для девелоперов, совершенствования проектного финансирования, развития инфраструктуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у властей РФ есть все инструменты для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие рынка жилья в 2021 году.

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