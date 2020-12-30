Москва, , 15:15 — REGNUM У властей РФ есть все инструменты для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие рынка жилья в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

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"Задача регуляторов — обеспечение устойчивого развития рынка при обязательном условии повышения доступности и качества жилья. Для выполнения этой задачи у властей есть много инструментов, льготы по ипотеке — лишь один из них. Осенью 2020 года целый ряд факторов, включая льготную ипотеку, слишком сильно стимулировали спрос и привели к резкому росту цен на жилье в ряде агломераций. Как итог, мы имеем перегретый рынок и риски сильной коррекции цен при резкой отмене поддержки на фоне снижения уровня реально располагаемых доходов населения», — сказала Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году не исключено плавное снижение цен на недвижимость.

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