Москва, , 15:26 — REGNUM В 2020 году показатели обрабатывающей промышленности в России будут сопоставимы с данными за предыдущий год. Такой прогноз 30 декабря сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы уже понимаем, что за год будут примерно такие же показатели, как и по 2019 году», — заявил Мантуров.

Основным лидером внутри обрабатывающей промышленности министр назвал фармацевтическую отрасль. Её рост в годовом выражении ожидается на уровне 30%. Примерно на 7,5% должны вырасти показатели лёгкой промышленности, тоже во многом благодаря коронавирусной инфекции, из-за которой потребовалось увеличить выпуск масок и других средств индивидуальной защиты, отметил глава Минпромторга.

«Ну и что касается сельхозмашиностроения, там 20 с лишним процентов плюс, по дорожно-строительной технике больше 10%», — добавил Мантуров.

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