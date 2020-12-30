Москва, , 14:57 — REGNUM В 2021 году не исключено плавное снижение цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«У нас нет причин считать, что 2021 год будет спокойным и легко прогнозируемым для экономики в целом и для сектора недвижимости в частности. В условиях сохраняющейся неопределенности возможны различные сценарии развития событий. Но ни в одном из рассматриваемых нами сценариев мы не ожидаем резкого роста цен на жилье в 2021 году. Также мы пока не исключаем вариант плавного снижения цен от текущих уровней, в целом по рынку», — сказала Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин роста цен на недвижимость связана с тем, что многие поставщики повысили цены на основные строительные материалы.

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