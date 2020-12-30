Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM Стоимость оливье в Ростовской области за год выросла на 9,8%. Салат, приготовленный по классическому рецепту, семье из четырёх человек обойдётся в 330 рублей. В состав салата включены картофель, морковь, яйца куриные, колбаса варёная, майонез и лук репчатый.

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Одна порция селёдки под шубой оценена в 173 рубля, что по сравнению с прошлым годом дороже на 6,9%.

На общую стоимость салатов повлиял рост стоимости моркови и картофеля, входящих в состав блюд.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году средняя стоимость оливье составляла 286 рублей, селёдки под шубой — порядка 150−160 рублей.