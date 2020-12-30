Москва, , 13:58 — REGNUM Китайский автопроизводитель Zotye, несмотря на банкротство её основного акционера — компании Tech-New Group, останется на российском автомобильном рынке. Об этом изданию «Китайские автомобили» сообщили в российском представительстве компании.

Ожидается, что у компании Zotye сменится владелец, однако пока российский офис бренда работает в прежнем режиме. В российском представительстве Zotye пообещали в следующем году сообщить о новых моделях для авторынка России.

Сейчас в линейке китайского автопроизводителя в РФ есть два кроссовера — это модели T600 и Coupa. Однако найти потенциальному покупателю эти модели будет сложно, так как складские запасы практически закончились. Такая ситуация складывается на фоне информации о сложном финансовом положении Tech-New Group.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре и ноябре 2020 года реализация машин Zotye в РФ сократилась до нуля. При этом всего за одиннадцать месяцев нынешнего года дилеры компании продали в стране 188 машин — на 88% меньше, чем в прошлом году.

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