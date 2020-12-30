Бишкек, , 13:38 — REGNUM Киргизия способна обеспечить себя только тремя из девяти видов продуктов, входящих в список продовольственной безопасности. Об этом сообщила заведующая отделом министерства сельского хозяйства республики Анаркуль Бекболиева, — пишут киргизстанские СМИ.

По словам чиновницы, этот список включает в себя мясо, хлеб, сахар, яйца, растительное масло, картофель, молочные продукты, фрукты и ягоды, а также бахчевые.

«Местные производители могут обеспечить только три направления — бахчевые, молочное и картофель. По другим пунктам списка наша страна импортозависима», — подчеркнула она.