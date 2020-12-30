Москва, , 12:57 — REGNUM В ближайшей перспективе в РФ не просматривается перспектив к тому, что у граждан появятся источники средств для формирования сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, комментируя информацию о снижении доли валютных сбережений.

«Продолжится ли эта тенденция в 2021 году, сказать сложно. Сохранится высокая волатильность рубля и высокая зависимость курса рубля от нефти. Останутся низкие ставки по евро и доллару. С другой стороны, было бы хорошо, если бы людям было что сберегать. На ближайшей перспективе источников для этого сбережения я, честно говоря, не вижу, — сказал Солодков. — С учетом развития законодательства граждане РФ рискуют всеми своими деньгами. Четыре года или пять лет назад было что-то понятно. Были общепринятые нормы. Сейчас этого нет. И поэтому риски растут. У нас становится непредсказуемой внутренняя и внешняя политика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солодков объяснил, что жители РФ пытаются хоть как-то спасти себя от инфляции и поэтому несут сбережения на фондовый рынок.

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