Душанбе, , 12:55 — REGNUM Инвестиционное соглашение о строительстве завода стеклопластиковых труб подписано между правительством Таджикистана и ООО «Композит ТА», сообщили в пресс-службе таджикистанского комитета по инвестициям и управлению госимуществом.

Объем инвестиций в строительство завода составит $8 млн. Производственная мощность предприятия составит до 150 км труб в год. Диаметр труб — от 300 до 3000 мм.

Отметим, производство пластиковых туб для водоснабжения в Таджикистане налажено в свободной экономической зоне «Сугд». По итогам января—ноября 2020 года объем производства продукции предприятиями СЭЗ составил 143,4 млн сомони ($12,7 млн).