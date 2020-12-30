Душанбе, , 12:33 — REGNUM Депутаты парламента Таджикистана одобрили инвестиционное соглашение между правительством республики и ООО «Гаюр» о строительстве завода по производству мешков, сообщает 30 декабря издание Asia-Plus.

Соответствующий законопроект депутатам представил глава госкомимущества Сади Кодирзода. По его словам, стоимость оборудования, установленного на предприятии составила 100 млн сомони ($8,9 млн).

Мощность производства составляет 50 млн полипропиленовых мешков в год. Инвестиционное соглашение предполагает налоговые льготы для предприятия. ООО «Гаюр», в свою очередь, обязуется построить четыре школы и детских сада в Душанбе и Халтоне.

Предприятие по производству мешков открылось в декабре. В мероприятии принял участие президента Таджикистана Эмомали Рахмон.