Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM По итогам ноября 2020 года казахстанские дилеры реализовали на 24% больше новых легковых машин по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 30 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, за последний месяц осени в Казахстане было продано 8,3 тыс. авто. Отмечается, что положительная динамика продаж автомобилей фиксируется на казахстанском авторынке седьмой месяц подряд.

По информации Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», самым большим спросом пользуются машины казахстанского производства. Их доля составляет 71,6% рынка.

С января по ноябрь 2020 года в Казахстане было реализовано 74,5 тыс. новых легковых авто — на 22% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, за одиннадцать месяцев 2020 года производство в Казахстане выросло на 53,9%. Всего было собрано 69 687 транспортных средств.

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