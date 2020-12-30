Орел, , 11:58 — REGNUM Задолженность на сумму более 100 млн рублей по исполненным муниципальным контрактам оплатили муниципалитеты Орловской области после вмешательства прокуратуры, сообщила 30 декабря старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Прокурорские проверки показали, что администрации муниципальных образований Орла, а также Глазуновского, Залегощенского, Болховского и Малоархангельского районов заключили с хозяйствующими субъектами договоры на поставку продуктов питания в образовательные учреждения, обслуживание оргтехники муниципальных учреждений, проведение работ по благоустройству территорий и по другим вопросам. Предприниматели свои обязательства выполнили, а вот чиновники не смогли вовремя расплатиться за услуги.

«В связи с выявленными нарушениями в адрес мэра Орла, а также глав администраций указанных органов местного самоуправления внесены представления. По факту образования у администрации г. Орла многомилионной задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — уточнила представитель прокуратуры.

После вмешательства прокуроров власти расплатились с поставщиками услуг — более чем 80 предпринимателям выплатили более 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитеты Орловской области, в том числе и областной центр, не первый год испытывают финансовые сложности. Так, периодически администрация Орла накапливает долги за питание школьников. Бюджет, принятый гордумой на 2021 год, весьма жёсткий и фактически не оставляет возможностей для развития города. Проблему, по мнению городских властей, могло бы решить увеличение доли от НДФЛ, перечисляемой городу, до 15%, однако пока региональные власти на этот шаг идти отказываются.