Москва, , 11:58 — REGNUM Основной задачей в 2021 году станет восстановление предпринимательской активности в России. Об этом 30 декабря заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Самое главное сейчас — это восстановить экономическую активность предпринимателей», — сказал министр.

Он отметил, что экономический рост, о котором ведутся разговоры, — «это не бюджетные деньги», хотя и они имеют значение.

«В первую очередь это деньги частных инвесторов», — сказал Силуанов.