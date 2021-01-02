Москва, , 15:15 — REGNUM В отсутствие материализации санкционных рисков рубль ждет укрепление, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68−70 руб., снижение курса евро будет менее выраженным из-за роста курса eur/usd на рынке Forex.

При этом нужно учитывать, что текущие оценки активов выглядят завышенными и возможна фиксация прибыли после окончания предновогоднего ралли на мировых финансовых рынках.

Это заставляет не исключать возврата курса доллара к 76 рублям в первые недели нового года. Евро в эти дни может подорожать до 92,50 рубля».

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