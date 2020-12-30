Село Санниково, Алтайский край, , 11:15 — REGNUM В алтайском селе Санниково (Первомайский район Алтайского края), где в ноябре 2019 года побывал тогда ещё глава российского правительства Дмитрий Медведев, восстановлено горячее водоснабжение. В 2020 году на эти цели из краевого бюджета выделено более 16 миллионов рублей. Районная администрация соответствующие судебные решения не исполняла, пояснили сегодня, 30 декабря, в пресс-службе алтайского правительства.

Как поясняет региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, на эти деньги в центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения.

«Сегодня подключиться к горячей воде могут жители 140 квартир многоквартирных домов №60, 40/1, 40/2 микрорайона Центрального села Санниково», — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 г. Дмитрий Медведев побывал в алтайском селе Санниково, где осмотрел несколько социальных объектов и провёл совещание с членами правительства, на котором обсуждались вопросы развития сила и реализации нацпроектов. Но прежде к нему в ноги буквально бросилась местная жительница, она пожаловалась на бездействие региональных властей.

«Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (губернатор). Его же люди не допускают!», — пояснила тогда Татьяна Кадукина.

Читайте также: Жительница алтайского села Санниково бросилась в ноги Медведеву

В конце сентября 2020 года она вновь сообщила, что в местных школах, детских садах, больницах села до сих пор нет отопления. По словам женщины, также горячей воды нет во многих многоквартирных домах.

Читайте также: Дети замерзают: упавшая в ноги Медведеву жительница Алтая вновь недовольна

Власти Алтайского края отметили, что в 2021 году работы продолжат. За счет краевого бюджета запланирована замена сети теплоснабжения от действующей котельной до указанных многоквартирных домов.