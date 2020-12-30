Москва, , 11:11 — REGNUM Российское подразделение немецкой марки Volkswagen запатентовало лифтбек Polo с тюнинг-комплектом «Спорт». Соответствующий документ размещён в открытой базе fips.ru.

Новый Volkswagen Polo Sport Fips.ru

Российские дилеры начали приём заказов нового лифтбека еще 7 декабря нынешнего года. Новинка укомплектована тюнинг-набором, в который входят: 16-дюймовые колесные диски Torsby, двухуровневая решётка радиатора с мелкой ячеистой структурой, чёрные корпуса боковых зеркал, задний спойлер и затемненные задние фонари. Кроме того, тюнинговый автомобиль получил задние дисковые тормоза.

В салоне Volkswagen Polo Sport есть спортивные передние сиденья, спортивное рулевое колесо и специальные накладки на педали и пороги. Также машина выделяется тонированными задними стёклами.

Стоимость тюнинга варьируется от 37 до 85 тыс. рублей.

Ранее гендиректор Volkswagen Герберт Дисс заявил, беспилотные авто Volkswagen будут готовы к продаже к 2025−2030 годам. Процесс разработки беспилотных автомобилей, по словам главы автопредприятия, ускоряется за счет повышения производительности компьютерных микросхем, необходимых для управления машинами.

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