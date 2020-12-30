Москва, , 11:10 — REGNUM В новый 2021 год рубль уходит на более низких отметках по отношению к доллару и евро в сравнении с началом 2020 года, но уже не вызывает того прежнего беспокойство, которое было у населения шесть лет назад, когда были зафиксированы потери в 184% против американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К концу декабря потери уменьшились до 16%, хотя в марте-апреле, в момент паники на рынках и обвала цен на нефть, из-за пандемии они были вдвое выше. В 2021 году стратеги инвестбанков выстраивают оптимистичные прогнозы в отношении рубля, даже невзирая на сохраняющиеся санкционные риски.

Граждане спокойно отнеслись к валютным скачкам и воспользовались ослаблением рубля для выхода из валюты по более высоким курсам, не пролонгировав депозиты. Таким образом они выдали кредит доверия ЦБ, который в марте-апреле на фоне резкого снижения цен на нефть и оттока капитала пошел на ряд мер для возвращения финансовой стабильности.

Регулятор стал активно продавать валюту из резервов в рамках бюджетного правила вплоть до 23 млрд руб. в день. Развороту также способствовало снижение ключевой ставки вслед за антикризисными мерами ФРС и других центробанков.

Этот шаг повысил привлекательность рублевых активов и способствовало активному притоку капиталов нерезидентов вплоть до начала активной фазы президентской кампании в США. Перспектива победы Джо Байден усилило тревогу в отношении расширения санкций.

Исход выборов оказался не столь плох из-за отсутствия широкой поддержки у Байдена в нижней палате Конгресса и отсутствия контроля в Сенате, который остался за республиканцами. Это уменьшило риски новых ограничительных мер против России.

В то же время недавняя история с атакой «российских хакеров», которая продолжает муссироваться в американских СМИ, говорит о то, что этот фактор продолжит влиять на динамику рубля и в 2021 году.

Другим таким фактором выступит нефтяной рынок — перспективы массовой вакцинации против COVID-19 наряду с политикой ОПЕК+ могут привести к закреплению цен на нефть марки Brent в коридоре $45−60 по мере восстановления глобального потребления.

Сейчас баррель нефти оценивается свыше 3800 рублей, в то время как в бюджете заложены 2800 руб., что указывает на недооценку нацвалюты. В отсутствие материализации санкционных рисков рубль ждет укрепление — курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68−70 руб., снижение курса евро будет менее выраженным из-за роста курса eur/usd на рынке Forex.

В краткосрочной перспективе, впрочем, давление на рубль может вернуться — из-за замедления восстановления мировой экономики вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации и более медленных, чем ожидалось темпов вакцинации, хотя новый пакет стимулов в США смягчит эти последствия.

Тем не менее нужно учитывать, что текущие оценки активов выглядят завышенными и возможна фиксация прибыли после окончания предновогоднего ралли на мировых финансовых рынках. Это заставляет не исключать возврата курса доллара к 76 рублям в первые недели нового года. Евро в эти дни может подорожать до 92,50 руб.», — считает эксперт.

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