Москва, , 11:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя, касающийся содержания дорог. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Крыму при закупках в этой области цена контракта часто опускается на уровень, не сопоставимый с самим предметом закупки. Это приводит к невыполнению исполнителем условий договора или нарушениям качества и сроков сдачи.

В пояснительной записке к документу указывалось, что решение этой проблемы возможно путем определения единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог.

Подписанный главой государства документ дополняет закон о контрактной системе, предусматривая возможность установления до 31 декабря 2022 года на территории Крыма особого порядка определения подрядчика для работ по содержанию автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий противодействие цензуре в интернете на иностранных платформах. Новый закон может коснуться Twitter, Facebook и YouTube.

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