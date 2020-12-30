Москва, , 11:09 — REGNUM Политика Европейского центрального банка и ФРС США направлена на то, чтобы выдавить сбережения населения из банков и заставить их более активно инвестировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ снизилось количество жителей, которые хранят валюту на депозитных счетах и в наличной форме.

«Это происходит потому, что такая форма хранения не защищает сбережения от обесценения, — объяснил Колганов. — Ставки по валютным депозитам близки к нулевым. Большая часть банков услуги по валютным депозитам не предоставляет вообще. А если предоставляет, то только в долларах. В евро уже практически невозможно разместить валюту на депозит. Такую услугу сейчас предоставляют буквально единичные банки. А хранить в наличной форме — значит рисковать тем, что в случае изменения курса будут потери. В 2021 году эта тенденция, вероятнее всего, продолжится».

Однако, как полагает Колганов, ничего страшного в этом нет.

«Политика Европейского центрального банка и ФРС США, которые держат ставки процента на предельно низких уровнях, направлена на то, чтобы выдавить сбережения населения из банков и заставить людей более активно инвестировать. И у них получается», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что классические банки стали динозаврами финансового мира и, возможно, скоро начнут вымирать.

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