Москва, , 11:09 — REGNUM В 2021 году экономика России, вероятнее всего, покажет рост в пределах 3−3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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"В 2021 году наша экономика действительно отскочит, скорее всего. ВВП вырастет на 3−3,5%, реальные доходы на 2−3%, безработица сократится до 5−5,5%, по индексу ММВБ, вероятно, мы увидим достижение 3800−4000 пунктов к концу года», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что Bloomberg поместил Россию на второе место в рейтинге самых перспективных экономик в 2021 году. Однако это не значит, что страну ждет светлое будущее.

«Он (Bloomberg — прим. ИА REGNUM) оценивает динамику показателей 2021 на фоне показателей 2020. То есть в 2020 мы сильно упали, в 2021 отскочим, поэтому мы перспективны. В то же самое время Китай, который вырастет в 2020 году на 1,5−2%, а в 2021 году на 5−6%, но при этом занимает в этом рейтинге последнее место», — заявил Манкевич.

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