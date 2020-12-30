Москва, , 10:56 — REGNUM Будущее российского экспорта сельскохозяйственной продукции будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и от урожая 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в сравнении с 2019 годом в текущем году объем экспорта российского зерна вырос на 20% и на 27 декабря составил 57,5 млн тонн.

«Продолжится ли наращивание объемов экспорта, сказать сложно, хотя урожай в этом году был неплохой. И я думаю, что с экспортерами всё будет нормально. Пока мировые цены на продовольствие испытывают рост, что ведет к росту доходов экспортеров. Что будет в 2021 году? Это будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики. Если экономика будет успешно восстанавливаться, вероятно, и спрос будет расти, и позиции экспортеров на рынке будут хорошими. Кроме того, много будет зависеть от урожая следующего года», — сказал Колганов.

По его словам, сельскохозяйственное производство — это та отрасль, которая в наименьшей степени испытала на себе влияние пандемии.

«И с точки зрения производства, и с точки зрения сбыта. Спрос на продовольствие устойчивый. Кушать хочется всегда. Мировые цены на некоторые виды продовольствия подросли. На сахар, на пшеницу, на подсолнечник. Поэтому с сельхозпроизводителями пока всё более или менее нормально», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году главным образом из России экспортировались пшеница — 38,3 млн тонн, ячмень — 6,1 млн тонн, кукуруза — 3,7 млн тонн, жмыхи — 2,2 млн тонн и подсолнечник — 1,4 млн тонн.

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